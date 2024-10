Peste suina, nel Bresciano abbattuti oltre 2mila cinghiali in 9 mesi

Sono oltre 13mila i cinghiali abbattuti nelle zone a rischio diffusione della Peste Suina Africana (PSA). Lo ha comunicato oggi pomeriggio in Commissione Agricoltura l'Assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi. Nell'audizione, su richiesta del Consigliere regionale Massimo Vizzardi (Azione-Italia Viva), l'Assessore ha aggiornato i dati sull'abbattimento dei cinghiali, principali vettori del virus della PSA: 13.205 capi in nove mesi, distribuiti su tutte le provincie lombarde.

Nel Bresciano

Sono tre i territori dove gli abbattimenti sono stati più numerosi, sopra i 2 mila esemplari: Como (3.324), Brescia (2.691) e Varese (2.429). Segue Pavia poco sotto i 2 mila capi (1.763) e poi Lecco (974), Bergamo (919), Sondrio (598), Milano (301), Cremona (172), Mantova (20), Lodi (13) e Monza Brianza (1). L'Assessore Beduschi ha posto l'attenzione sull'aumento costante degli abbattimenti negli ultimi tre anni: 7 mila nel 2021, 14 mila nel 2022 e 16 mila nel 2023. Per accelerare la campagna degli abbattimenti la stagione venatoria, iniziata il 1 ottobre, è stata prolungata fino al 31 gennaio.

«Questi numeri dimostrano che il sistema sta funzionando, anche per la decisiva collaborazione del mondo venatorio – ha commentato il Presidente della Commissione Agricoltura Floriano Massardi (Lega) –. I cacciatori ci stanno dando una mano enorme nella lotta alla PSA e nell'azione di eradicazione del virus a costo zero per la comunità».