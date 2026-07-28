Autovelox e telelaser: controlli straordinari sulle Coste e sulla Sp 58

Fino al 30 agosto Forze dell’ordine e Polizie locali saranno impegnate in servizi coordinati di vigilanza: attenzione particolare a eccessi di velocità e manovre pericolose

Fabio Gafforini 28 luglio 2026 1 ' di lettura

Controlli sulle Coste - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Coste di Sant'EusebioSp 58autoveloxtelelasercontrolli Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...