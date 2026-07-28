Autovelox e telelaser: controlli straordinari sulle Coste e sulla Sp 58

Scattano i controlli straordinari sulle strade della provincia più frequentate durante l’estate. Il provvedimento, deciso dalla Prefettura dopo le riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, interessa in particolare la Provinciale 237 del Caffaro, nel tratto delle Coste di Sant’Eusebio, e la Provinciale 58, due itinerari che nei mesi estivi registrano un forte aumento del traffico, soprattutto di motociclisti.
Autovelox e telelaser
Fino al 30 agosto Forze dell’ordine e Polizie locali saranno impegnate in servizi coordinati di vigilanza per prevenire gli incidenti e garantire il rispetto del Codice della strada. Particolare attenzione sarà rivolta ai comportamenti più pericolosi, come l’eccesso di velocità e le manovre imprudenti.
Per questo, durante i controlli, saranno utilizzati anche autovelox e telelaser, nei casi previsti dalla normativa. L’obiettivo, sottolinea la Prefettura, non è soltanto sanzionare le violazioni, ma soprattutto aumentare la sicurezza lungo le direttrici più trafficate della provincia e sensibilizzare automobilisti e motociclisti a una guida prudente e responsabile.