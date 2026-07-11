Autovelox, le nuove regole: da mezzanotte stop a 850 apparecchi in Italia

Dalla mezzanotte di oggi entreranno in vigore le nuove regole sugli autovelox. E 850 apparecchi – non omologati secondo le nuove disposizioni – verranno spenti. È quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, che disciplina i requisiti per l’omologazione degli apparecchi di controllo della velocità.
Uniformità
Il testo introduce per la prima volta regole sugli autovelox uniformi su tutto il territorio nazionale: vengono definite, in particolare, «disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità».
Dalla mezzanotte di oggi, quindi, in tutta Italia varranno le stesse regole per quanto riguarda gli accertamenti tramite autovelox, dopo che, per tanto tempo, sono stati installati apparecchi diversi su strade diverse.
Le regole
Adesso, con le nuove norme, gli autovelox che potranno rimanere attivi, perché in possesso dei requisiti richiesti, saranno circa 3.150 in tutto il Paese, fa sapere il Ministero. Per tutti gli altri, circa 850 apparecchi, i produttori dovranno richiedere l'omologazione del prototipo, presentando la documentazione integrativa prevista dal decreto.
Soddisfatto, scrive il Dicastero, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale «l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini».