Autovelox, nel Bresciano ce ne sono 85 che possono multare

Altri sono installati in autostrada e sono gestiti dalla Stradale. Sul sito del Ministero l’elenco dei registrati: quelli non censiti da oggi sono spenti

3 ' di lettura

Un autovelox - © www.giornaledibrescia.it

Da oggi, 30 novembre, ogni autovelox che non sia stato registrato a cura dei comandi delle Polizie locali dei Comuni sul nuovo portale del Ministero delle Infrastrutture sarà un faro spento. Un occhio elettronico all’ombra dei lampeggianti blu ormai accecato che non può più multare. Una situazione che garantisce tutele per i cittadini, ma che fa tremare i Comuni e apre una prateria di dubbi giuridici. Intanto sono 85 le apparecchiature «dichiarate» nella nostra provincia, oltre a quelle installa