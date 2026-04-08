Iseo, Endine e Moro: per l’Autorità di Bacino avanzo di un milione di euro

Un milione di euro di avanzo d’amministrazione, così si chiude il bilancio del 2025 di Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro, approvato con voto unanime da tutti i soci, i ventidue Comuni dei tre laghi.

Le cifre

I componenti dell’assemblea hanno votato anche per destinare 800mila euro ad interventi di manutenzione straordinaria del demanio lacuale così suddivisi, 300mila verranno suddivisi tra i Comuni facenti parte dell’assemblea, in base alle percentuali di rappresentanza.

Le cifre più alte sono destinate al Comune di Iseo, a cui spetteranno 53mila euro, poi ci sono Sarnico che avrà a disposizione 38mila euro e Predore 35mila; altri 38mila euro saranno distribuiti a Monte Isola, Paratico e Spinone al lago. Ogni amministrazione potrà utilizzare i fondi per la manutenzione delle infrastrutture del demanio lacuale, proponendo progetti ed interventi all’Autorità di Bacino, che a sua volta affiderà i lavori alla società partecipata Mpl Manutenzione e Promozione Laghi. Cinquecentomila euro invece saranno le economie che l’ente gestirà in proprio, sempre però relativamente alle infrastrutture portuali e demaniali.

Dell’avanzo di bilancio, altri 200mila euro saranno vincolati per manutenzioni straordinarie o per le emergenze, come ad esempio quelle relative alla proliferazione delle alghe, ai cedimenti delle banchine o ai trasporti sostitutivi per la società Navigazione Lago d’Iseo. Il restante, 54.600 euro, finiranno nel fondo ammortamento dell’ente. In questi giorni, è stata realizzata e diffusa una nuova veste grafica per il portale ed una nuova pagina social per l’Autorità di Bacino dei laghi Iseo, Endine e Moro.

Promozione

Il sito www.autoritalaghi.it sostituisce quello precedente e l’ente ha conferito a Visit Lake Iseo la gestione e l’aggiornamento delle pagine. «La nostra intenzione è stata quella di avvicinarci sempre di più ai cittadini, mettendo a disposizione progetti e servizi. La volontà è di farci conoscere sempre di più, e divulgare il lavoro che Autorità di Bacino fa quotidianamente, negli uffici e “sul campo” – ha spiegato Alessio Rinaldi, presidente di AdB -. Abbiamo scelto Visit Lake Iseo perché rappresenta l’associazione di promozione territoriale del Lago d’Iseo, a cui partecipano tutti i Comuni del Sebino. Il lavoro dei professionisti che vi collaborano è ormai conosciuto ed apprezzato».

Sul nuovo sito web si possono trovare le delibere di assemblea e di giunta, le ordinanze, le pratiche per le concessioni, i contatti e qualsiasi altra informazione pubblica, comprese quelle relative alle società partecipate, Manutenzione e Promozione Laghi e Navigazione Lago d’Iseo.