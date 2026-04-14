A Gussago arriva l’auto capace di individuare le fughe di gas
Un’auto speciale, dotata di sensori di ultima generazione, percorrerà le strade del paese per individuare eventuali dispersioni di gas con una precisione mai raggiunta prima. È il nuovo servizio attivato a Gussago grazie alla collaborazione tra il Comune e Italgas, che ha presentato nei giorni scorsi il sistema Picarro Surveyor, tecnologia tra le più avanzate nel monitoraggio delle reti.
L’iniziativa è stata illustrata durante un incontro istituzionale tra l’Amministrazione comunale – con il sindaco Giovanni Coccoli, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo De Pascalis e il responsabile dell’area tecnica, ingegner Maurizio Ventura – e una delegazione della società concessionaria del servizio di distribuzione del gas.
Tecnologia sofisticata
Il cuore del progetto è proprio il sistema Picarro Surveyor: una sofisticata tecnologia installata su veicoli di servizio, in grado di «annusare» l’aria e rilevare la presenza di gas con una sensibilità elevata. A differenza dei metodi tradizionali, che individuano concentrazioni nell’ordine delle parti per milione, questo sistema arriva a rilevare tracce fino alle parti per miliardo, aumentando di molto la capacità di individuare dispersioni anche minime.
Non solo. Il mezzo non è costretto a seguire il tracciato delle tubazioni interrate, superando così ostacoli come auto parcheggiate o arredi urbani, e ampliando assai l’area controllata: fino a 150-200 metri di larghezza e diversi metri in altezza. Un salto tecnologico che consente verifiche più rapide, capillari ed efficienti. Il sistema integra inoltre unsoftware avanzato capace di distinguere tra metano ed etano , e fornisce dati più precisi sulla presenza di gas nell’aria. Incrociando queste informazioni con parametri ambientali come direzione e velocità del vento e con dati georeferenziati, è possibile individuare in tempi rapidi e con grande accuratezza il punto di origine di eventuali dispersioni.
Rassicurazioni
«A Gussago arriva l’innovazione per la sicurezza della rete gas – spiega il sindaco Giovanni Coccoli –. Si tratta di uno strumento che permette di individuare eventuali dispersioni con estrema precisione e rapidità, migliorando significativamente la sicurezza e riducendo gli sprechi». Il primo cittadino invita inoltre alla tranquillità: «Il veicolo effettuerà i controlli prevalentemente di notte, per evitare il traffico. Non c’è motivo di allarmarsi: il mezzo è riconoscibile, dotato di scritte identificative e di un’antenna ben visibile».
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