Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Si ribaltano con l’auto in un canale in via Borgosatollo: illesi

È avvenuto questo pomeriggio in città, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada a San Polo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'auto ribaltata in via Borgosatollo
Fotogallery
6 foto
L'auto ribaltata in via Borgosatollo

Hanno affrontato la rotatoria di via Borgosatollo in città, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada a San Polo, quasi certamente a una velocità non certo contenuta. Quando hanno perso il controllo dell'auto sono quindi finiti fuori strada in un canale a margine della carreggiata.  Brutta avventura per tre persone dai 31 ai 44 anni che sono rimaste ferite in modo lieve.

La loro vettura si è rovesciata in un canale e a fatica i tre sono riusciti ad uscire dall'abitacolo dell'utilitaria che nell'incidente è rimasta pesantemente danneggiata. I soccorsi sono stati prestati da un'ambulanza del 118 e da un'automedica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
auto ribaltatavia BorgosatolloBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...