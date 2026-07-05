Si ribaltano con l’auto in un canale in via Borgosatollo: illesi

Hanno affrontato la rotatoria di via Borgosatollo in città, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada a San Polo, quasi certamente a una velocità non certo contenuta. Quando hanno perso il controllo dell'auto sono quindi finiti fuori strada in un canale a margine della carreggiata. Brutta avventura per tre persone dai 31 ai 44 anni che sono rimaste ferite in modo lieve.
La loro vettura si è rovesciata in un canale e a fatica i tre sono riusciti ad uscire dall'abitacolo dell'utilitaria che nell'incidente è rimasta pesantemente danneggiata. I soccorsi sono stati prestati da un'ambulanza del 118 e da un'automedica.