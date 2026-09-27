Si ribalta con la 500 a Gavardo: paura per una donna anziana

In un primo momento le condizioni della donna erano parse preoccupanti: i sanitari l’hanno stabilizzata e trasferita in ospedale

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali