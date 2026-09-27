Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Si ribalta con la 500 a Gavardo: paura per una donna anziana

In un primo momento le condizioni della donna erano parse preoccupanti: i sanitari l’hanno stabilizzata e trasferita in ospedale
Erik Fanetti
L'auto ribaltata a Gavardo
L'auto ribaltata a Gavardo

Ha fatto tutto da sola l’anziana alla guida di una Fiat 500 che, poco prima delle 16 di oggi, domenica 27 settembre, è finita fuori strada ribaltandosi lungo la Sp116, in territorio di Gavardo. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal confine con Prevalle, verso cui la donna, una 77enne, si stava dirigendo quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. La Fiat è così uscita dalla carreggiata finendo in un fossato, dove si è infine ribaltata rimanendo incagliata.

I soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in forze anche perché, in un primo momento, le condizioni della donna erano apparse preoccupanti. Sono intervenuti un’ambulanza dell’Anc di Roè, l’automedica di Gavardo e i Vigili del Fuoco di Paitone. Fortunatamente, una volta valutata e stabilizzata dai sanitari, la 77enne è stata trasferita all’ospedale di Gavardo con un rassicurante codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, impegnati sia nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sia nella gestione della viabilità, che non ha comunque subìto particolari disagi. In attesa che la Fiat 500 venga recuperata e rimossa con il carro attrezzi, lungo il tratto interessato dall’incidente la circolazione prosegue a senso unico alternato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidenteauto ribaltataGavardo
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...