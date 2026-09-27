Si ribalta con la 500 a Gavardo: paura per una donna anziana

Ha fatto tutto da sola l’anziana alla guida di una Fiat 500 che, poco prima delle 16 di oggi, domenica 27 settembre, è finita fuori strada ribaltandosi lungo la Sp116, in territorio di Gavardo. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal confine con Prevalle, verso cui la donna, una 77enne, si stava dirigendo quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. La Fiat è così uscita dalla carreggiata finendo in un fossato, dove si è infine ribaltata rimanendo incagliata.
I soccorsi
Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in forze anche perché, in un primo momento, le condizioni della donna erano apparse preoccupanti. Sono intervenuti un’ambulanza dell’Anc di Roè, l’automedica di Gavardo e i Vigili del Fuoco di Paitone. Fortunatamente, una volta valutata e stabilizzata dai sanitari, la 77enne è stata trasferita all’ospedale di Gavardo con un rassicurante codice verde.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, impegnati sia nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sia nella gestione della viabilità, che non ha comunque subìto particolari disagi. In attesa che la Fiat 500 venga recuperata e rimossa con il carro attrezzi, lungo il tratto interessato dall’incidente la circolazione prosegue a senso unico alternato.