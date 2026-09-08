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Auto si ribalta sulla Sp11 a Ospitaletto: ferito un 81enne

L’incidente nel pomeriggio in via Padana Superiore, poco dopo la rotonda con via Circonvallazione. L’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale: non sarebbe in gravi condizioni. Traffico rallentato in entrambe le direzioni
Emma Crescenti
Il luogo dell'incidente a Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente a Ospitaletto - © www.giornaledibrescia.it

Un uomo di 81 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Padana Superiore, a Ospitaletto, dopo essersi ribaltato con la sua auto. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi.

Stando alle primissime informazioni l’auto su cui viaggiava l’81enne, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltata dopo aver affrontato la rotonda che collega via Circonvallazione alla Sp11, in direzione Brescia. Soccorso dai volontari della Croce Verde di Ospitaletto, dal personale infermieristico del mezzo avanzato e dai vigili del fuoco, l’anziano non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Non risultano altri mezzi coinvolti, nè ulteriori feriti. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità della provinciale 11, rallentata in entrambe le direzioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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