Auto in fiamme a Desenzano: l’incendio appiccato dall’uomo ustionato

Un testimone oculare riscrive la vicenda dell’uomo che si è ustionato gravemente questa mattina a Desenzano in via Silva. Un uomo lo avrebbe infatti visto avvicinarsi alla sua auto parlando tra sé in modo concitato sulla necessità di «accendere la macchina». Quindi, quando lo hanno visto spargere del liquido infiammabile, presumibilmente benzina, nell’abitacolo, non è sfuggito che il suo gesto fosse deliberato a voler appiccare un incendio. Solo che i suoi abiti si erano intanto intrisi di liquido infiammabile e le fiamme sono quindi divampate anche sul suo corpo.
Il fatto di stamattina si tratterebbe quindi dell’esito di un gesto intenzionale di una persona che, presumibilmente, era affetto di un momento di confusione. L’uomo, 36 anni, versa ora in gravi condizioni per le ustioni e per aver respirato i fumi. È stato elitrasportato al Civile.