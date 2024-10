Autisti «Arriva», 100 euro in più ma con corse garantite

Soddisfazione della Rsu per l’intesa raggiunta sull’integrativo: «I dipendenti assicureranno almeno 23 giorni di guida»



Gli autisti di Arriva hanno trovato un accordo con la società © www.giornaledibrescia.it

Via crucis del trasporto provinciale addio? Difficile dirlo. Ma le premesse ci sono. È stato infatti raggiunto un accordo tra vertici di «Arriva» e rappresentanza sindacale degli autisti (esclusa la Uil) sul contratto di lavoro per la copertura delle corse in provincia. Dopo una lunga trattativa scandita da polemiche degli utenti e agitazioni dei lavoratori con scioperi e picchetti, sono state accolte le richieste avanzate dal sindacato che ieri ha siglato l’accordo che varrà sino a fine giugno.