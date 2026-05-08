Sigilli all’Aumai di Campo Grande, perché è stato sequestrato d’urgenza

Stando a quanto trapela da Palazzo di Giustizia, secondo il sostituto procuratore Claudia Passalacqua e gli uomini della Guardia di Finanza, sarebbe in corso la distrazione di rami d’azienda della CM Shop. Si tratta dell’azienda di Wenzu Chen, ai più noto come Sandro, finita in liquidazione giudiziale in seguito alla indagine della Procura della Repubblica di Monza su una milionaria frode fiscale che avrebbe visto Chen organizzare un vorticoso e multimilionario giro di fatture inesistenti.