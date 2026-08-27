Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Attrezzo cade dal tetto e sfonda il parabrezza di un’auto: paura a Brescia

L’episodio è avvenuto in via della Valle: l’oggetto, pesante una decina di chili, è precipitato dalla sommità di un edificio di cinque piani. Il proprietario, illeso, è un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Il parabrezza sfondato dell'auto - © www.giornaledibrescia.it
Il parabrezza sfondato dell'auto - © www.giornaledibrescia.it

La dinamica induce a definirla una tragedia sfiorata. Fortunatamente l’attrezzo, pesante una decina di chili e caduto dal tetto di un edificio di cinque piani, alla fine della propria traiettoria ha trovato soltanto un’auto parcheggiata, senza persone al suo interno. Lo spavento, però, è stato grande. L’episodio è avvenuto in via della Valle, a Brescia.

La ricostruzione

L'edificio dal quale è caduto l'attrezzo - © www.giornaledibrescia.it
L'edificio dal quale è caduto l'attrezzo - © www.giornaledibrescia.it

A quanto emerge, l’oggetto sarebbe sfuggito dalle mani di un operaio che stava lavorando alla copertura del tetto dell’immobile. Cadendo ha sfondato il parabrezza di un veicolo in sosta all’interno di un parcheggio condominiale.

Il proprietario, che peraltro di mestiere fa il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ha subito contattato il direttore dei lavori, che si è scusato per il grosso inconveniente. Una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
attrezzotettoparabrezzaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...