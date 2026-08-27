Attrezzo cade dal tetto e sfonda il parabrezza di un’auto: paura a Brescia

La dinamica induce a definirla una tragedia sfiorata. Fortunatamente l’attrezzo, pesante una decina di chili e caduto dal tetto di un edificio di cinque piani, alla fine della propria traiettoria ha trovato soltanto un’auto parcheggiata, senza persone al suo interno. Lo spavento, però, è stato grande. L’episodio è avvenuto in via della Valle, a Brescia.
La ricostruzione
A quanto emerge, l’oggetto sarebbe sfuggito dalle mani di un operaio che stava lavorando alla copertura del tetto dell’immobile. Cadendo ha sfondato il parabrezza di un veicolo in sosta all’interno di un parcheggio condominiale.
Il proprietario, che peraltro di mestiere fa il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ha subito contattato il direttore dei lavori, che si è scusato per il grosso inconveniente. Una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.