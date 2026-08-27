Attrezzo cade dal tetto e sfonda il parabrezza di un’auto: paura a Brescia

L’episodio è avvenuto in via della Valle: l’oggetto, pesante una decina di chili, è precipitato dalla sommità di un edificio di cinque piani. Il proprietario, illeso, è un tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

27 agosto 2026 1 ' di lettura

Il parabrezza sfondato dell'auto - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti attrezzotettoparabrezzaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...