Attiviste perquisite, il sottosegretario in Aula: «Piena regolarità»

«Le perquisizioni sono state svolte in un quadro di piena regolarità. Su tali procedure, che hanno una loro sensibilità, vi è infatti l'indicazione costante agli operatori di polizia affinché le pratiche adottate siano caratterizzate da proporzionalità ed adeguatezza rispetto agli scenari che si presentano«. È quanto spiegato in Parlamento dalla sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, in merito alle perquisizioni delle attiviste che avevano manifestato fuori dalla sede bresciana di Leonardo, e che una volta in questura sono state fatte spogliare e poi obbligate a fare dei piegamenti, come denunciato dalle stesse attiviste.

«In merito agli episodi avvenuti, e in particolare in relazione alle modalità con cui sono state effettuate le perquisizioni, ribadisco quanto ha già avuto modo di rappresentare il Ministro dell'Interno – ha detto Ferro –. Innanzitutto, esprimo il rammarico se qualcuno si è sentito offeso per la procedura adottata, evidenziando che, in determinate circostanze, la pratica operativa effettuata è consentita e anche prescritta».