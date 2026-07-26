Attentato a Berlino, il responsabile ucciso dalla polizia in una sparatoria

Il sospettato per l'attacco al pride di Berlino, Abdul Ballou, è stato ucciso dalla polizia tedesca durante una sparatoria. Il terrorista ha aggredito gli agenti di polizia con un'arma da taglio, prima di essere braccato e poi ucciso. Lo ha reso noto la polizia di Berlino su X.
«Intorno alle 18, il sospettato coinvolto nell'aggressione di ieri a Tiergarten è stato individuato presso un complesso di orti urbani a Spandau», ha dichiarato la polizia. L'uomo si sarebbe diretto di corsa verso gli agenti armato di un'arma da taglio, spingendo il reparto speciale della polizia di Berlino a fare uso delle armi da fuoco.
«Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco di Berlino, l'uomo è deceduto sul posto», ha aggiunto.