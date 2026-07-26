Furgone contro il Pride a Berlino, un morto: «Pista islamista»

Ieri sera attorno alle 22 il mezzo è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione. Identificato un uomo di 21 anni, ma potrebbero esserci dei complici in fuga

26 luglio 2026 1 ' di lettura

Due persone dopo l'attentato - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Berlinoattentatogay pride Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...