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Nuovi attacchi Usa, l’Iran risponde con missili su basi americane

Le forze statunitensi hanno colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, la reazione di Teheran si abbatte sulle basi in Kuwait e Bahrein
Una bandiera iraniana in mezzo alle macerie (foto d'archivio) - Epa/Abedin Taherkenareh
Una bandiera iraniana in mezzo alle macerie (foto d'archivio) - Epa/Abedin Taherkenareh

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno completato un’ulteriore serie di attacchi contro l’Iran «al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi mercantili e marinai civili innocenti nello Stretto di Hormuz».

Circa 90 obiettivi

Le forze statunitensi hanno colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture di sorveglianza costiera, depositi di missili e droni, capacità navali e infrastrutture logistiche militari lungo la costa iraniana.

Gli ultimi attacchi fanno seguito alle offensive condotte in Iran la notte precedente quando sono stati colpiti circa 80 obiettivi militari, «per infliggere pesanti sanzioni all’Iran per aver violato il cessate il fuoco attaccando tre navi mercantili che navigavano nello Stretto di Hormuz».

La reazione

Anche questa volta non si è fatta attendere la reazione da parte delle Guardie Rivoluzionarie, che hanno rilasciato una dichiarazione in cui annunciavano: «In un’operazione congiunta con missili e droni, le forze navali e aerospaziali hanno dichiarato di avere distrutto le infrastrutture e le strutture di due basi americane ad Arifjan e Ali al-Salem in Kuwait, e a Juffair e Sheikh Isa in Bahrein».

«Se l’aggressione si ripeterà, la nostra risposta schiacciante si estenderà ad altre basi americane nella regione», hanno assicurato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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