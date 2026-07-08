Usa, nuovi attacchi contro l’Iran: l’annuncio del Central Command

Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l’Iran. Lo ha annunciato il Central Command americano. «Su disposizione del commander-in-chief, il Us Central Command ha avviato ulteriori attacchi contro l’Iran, volti a ridurre ulteriormente la capacità del Paese di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz», ha affermato il comando statunitense.
«Gli Stati Uniti ritengono l’Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni ai danni di navi commerciali ed equipaggi civili che navigavano liberamente lungo un’importante via d’acqua internazionale», ha aggiunto il Central Command.