Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Usa, nuovi attacchi contro l’Iran: l’annuncio del Central Command

Gli attacchi sono «volti a ridurre la capacità del Paese di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz
L'annuncio del Central Command su X
L'annuncio del Central Command su X

Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l’Iran. Lo ha annunciato il Central Command americano. «Su disposizione del commander-in-chief, il Us Central Command ha avviato ulteriori attacchi contro l’Iran, volti a ridurre ulteriormente la capacità del Paese di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz», ha affermato il comando statunitense.

«Gli Stati Uniti ritengono l’Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni ai danni di navi commerciali ed equipaggi civili che navigavano liberamente lungo un’importante via d’acqua internazionale», ha aggiunto il Central Command.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Stretto di Hormuzguerra in Iran
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...