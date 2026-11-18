Condivisione, analisi, verifica. Per prevenire «attacchi multivettoriali, cyber e fisici». Sono questi i capisaldi del protocollo firmato ieri mattina nella sede di Intesa San Paolo, in via Trieste in città, tra Prefettura, rappresentanti di Abi, Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane e i vertici delle forze di polizia per difendere gli istituti di credito e gli uffici postali, ma soprattutto la clientela e le persone che ci lavorano, dalle minacce della criminalità comune, di quella organizzata e anche del cybercrime.
Nella sala del consiglio di palazzo Negroboni, «la storica casa delle banche bresciane», come l‘ha definita il prefetto Andrea Polichetti aprendo la presentazioni, erano presenti anche Laura Zema di Poste Italiane e Marco Iaconis di Abi, che hanno fisicamente apposto la propria firma al protocollo che «rafforza i protocolli già siglati in passato e crea una rete più forte per raccogliere, esaminare e gestire le segnalazioni di potenziali rischi» ha spiegato il Prefetto. Nel protocollo dunque sono previste strategie e misure che permetteranno di rafforzare il contrasto non tanto alle rapine, già ai minimi storici, ma fenomeno per cui i protocolli erano nati, ma soprattutto gli assalti con l’esplosivo a Bancomat e Postamat, spaccate alle cassette di sicurezza, scippi nei pressi degli sportelli Atm per quello che riguarda la criminalità diffusa ma anche truffe e raggiri telefonici e online che devono comunque passare attraverso filiali bancarie e uffici postali, senza dimenticare le trame delle organizzazioni criminali più strutturate.
Nel dettaglio
Nel concreto il protocollo prevede, tra le altre cose, «uno scambio informativo costante grazie all’accesso di tutti gli attori ad un nuovo database anticrimine dell’Ossif, l’organismo di ricerca sulla sicurezza dell’Abi, la mappatura nazionale di tutti i sistemi di videosorveglianza di banche e poste e un osservatorio per monitorare l’applicazione delle indicazioni contenute nell’accordo» ha spiegato il Prefetto che ha poi aggiunto: «Tra gli aspetti maggiormente innovativi dell’accordo c’è il rafforzamento delle azioni di contrasto alle truffe e alle frodi informatiche ai danni della clientela bancaria e postale».
I contributi
Per Laura Zema, la vera svolta di questo rinnovato protocollo è «nel cambio approccio ai temi della sicurezza del nostro settore, della nostra clientela e dei nostri operatori. Si passa da un approccio frammentario ad uno sistemico, condividendo competenze e informazioni». Parlando poi direttamente di Poste ha sottolineato come «la nostra struttura capillare sul territorio deve necessariamente far leva su un concetto di sicurezza partecipata». La responsabile della tutela aziendale area territoriale Nord Ovest di Poste Italiane ha citato ad esempio il caso degli assalti agli sportelli Atm: «Anche quando sono solo tentati si lasciano alle spalle danni che possono arrivare a 100mila euro in termini economici ma soprattutto, viste le devastazioni degli uffici che provocano gli scoppi, chiusure e limitazioni dell’operatività che possono durare anche un mese. Per questo, in un territorio come Brescia in cui abbiamo 180 Atm abbiamo già installato 77 "gabbie" attorno ai postamat, per contenere gli effetti di una esplosione, e 23 "sicure mask" per impedire di posizionare l’esplosivo». L’intenzione è quella di confrontarsi con il mondo bancario per capire quali di queste misure siano le più efficaci». Nel 2025, in provincia di Brescia, ci sono stati 11 assalti a sportelli bancomat e, nel 2026 al 6 novembre, sono stati lo stesso numero.
Dalle banche
Dal mondo bancario, Marco Iaconis, coordinatore di Ossif, il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine, ha spiegato che «si tratta di un protocollo che parte dal lontano, da quando in Italia avevamo 3mila rapine in banca all’anno. Ora siamo a 60. Ci confrontiamo con sfide diverse e dobbiamo far evolvere la nostra risposta. Per banche e uffici postali ci sono da considerare rischi tradizionali ma anche nuove sfide. Noi parliamo di sicurezza di territorio perchè non possiamo dimenticare che agenzie e uffici si trovano in stabili dove ci sono spesso anche abitazioni civili oppure stabili commerciali. Per questo il nostro ruolo è anche quello di orientare gli investimenti in sicurezza».
Il futuro
Iaconis ha ricordato che «abbiamo davanti nuove sfide che arrivano dal mondo digitale, questo approccio condiviso e partecipato è il modo migliore per affrontarle». Una posizione cui hanno fatto eco il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Alberto Raucci e il questore Paolo Sartori che hanno ricordato come «serve una partecipazione proattiva alla sicurezza da parte di tutti, una interazione costante e sistematica»
In particolare «Banche e Poste Italiane si impegnano a monitorare, prevenire e mitigare scenari di attacco multivettoriali cyber-fisici (inclusi quelli basati sull'IA), condividendo periodicamente le risultanze con le Forze di polizia e promuovendo iniziative di formazione», recita il protocollo a pagina 17 che poi prosegue «Si riconosce la necessità di un presidio integrato contro minacce fisiche e digitali (campagne di phishing, compromissione di credenziali, frodi digitali e uso malevolo dell'IA), favorendo lo scambio tempestivo di informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Il protocollo prevede azioni specifiche contro le frodi informatiche e le truffe ai danni dei clienti (campagne informative, formazione del personale, sistemi di monitoraggio e blocco tempestivo delle transazioni sospette».