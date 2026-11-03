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Attacchi hacker ai supermercati: cambieranno le nostre abitudini?

Frigoriferi manomessi e alimenti deteriorati, ma nessun rischio per gli approvvigionamenti. Il governo convoca un vertice: dite la vostra
Gli effetti degli attacchi hacker ai supermercati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Gli effetti degli attacchi hacker ai supermercati - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Dai supermercati europei a quelli italiani, gli attacchi informatici mettono in allarme la grande distribuzione. Nel mirino degli hacker sono finiti i sistemi di refrigerazione di numerosi punti vendita: frigoriferi e congelatori manomessi a distanza, temperature fuori controllo e alimenti deteriorati. Episodi sono stati segnalati anche in Italia, dalla Sicilia all'Emilia-Romagna e alla Toscana.

La situazione ha spinto il governo a convocare per oggi un vertice a Palazzo Chigi con i responsabili dell'intelligence e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'allerta è alta, anche se al momento non risulta compromessa la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari.

Gli episodi sollevano però interrogativi sulla vulnerabilità di un sistema sempre più dipendente dalla tecnologia, anche per attività quotidiane come fare la spesa.

E voi, cambierete le vostre abitudini? 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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