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A rischio i dati degli italiani transitati per tre aeroporti inglesi

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale: «Attenzione a e-mail, sms e telefonate sospette». Gli scali di Londra Stansted, Manchester ed East Midlands erano stati oggetto di un attacco cibernetico
Viaggiatori al check-in in un aeroporto
Viaggiatori al check-in in un aeroporto

Mantenere alta l’allerta se si è transitati di recente per gli aeroporti inglesi di Londra Stansted, Manchester ed East Midlands – bersaglio nei giorni scorsi di un attacco cibernetico. È il consiglio diffuso con una nota dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, secondo cui «non può essere esclusa l’eventualità che dati riferibili a cittadini italiani siano stati acquisiti dagli autori dell’attacco». 

Il suggerimento, per evitare truffe, è di«mantenere alta l'attenzione nei confronti di e-mail, sms e telefonate sospette», «non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie». Secondo l’Agenzia «non sono stati rilevati, finora, indicatori di un aumento di questo specifico tipo di minaccia» né, si aggiunge nel comunicato, «emergono, al momento, evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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