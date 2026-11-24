C’è il dramma. Ma c’è anche la commedia beffarda. Che fa ridere e al contempo riflettere. Perché emozioni e messaggi passano tra i meandri della mente, diversi come le generazioni. La sensibilizzazione può percorrere strade diverse. Così può capitare anche di ridere di fronte ad uno spot che si conclude con la didascalia «Il fumo fa male», destrutturando e convertendo il messaggio in modo audace e fulminante.
La campagna
Nei sei nuovi cortometraggi di Ats Brescia ci sono linguaggi differenti e immediati per parlare di salute e per raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Al centro delle storie ci sono d’altronde temi di forte impatto sociale e sanitario: dal gioco d’azzardo patologico alla dipendenza dal fumo, fino alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Spazio anche all’approccio One Health, che ricorda come la salute dell’uomo sia strettamente legata a quella degli animali e dell’ambiente.
Dietro la macchina da presa c’è la creatività dei giovani studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, guidati dal direttore artistico Maurizio Nichetti – regista e attore. Per il secondo anno, Ats Brescia punta così sulla forza delle immagini per la sua nuova campagna di prevenzione. Dopo la presentazione di oggi al Cinema Sociale di Brescia l'obiettivo è quello di portare i corti oltre la sala cinematografica, per trasformare la prevenzione in una cultura quotidiana condivisa.
«Si tratta di spot destinati a circolare non solo nei cinema ma anche negli uffici, nelle sale d’attesa, sui social. Crediamo fortemente in questo metodo comunicativo», chiosa il direttore di Ats Brescia Claudio Sileo.