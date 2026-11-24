La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

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I video sono stati realizzati da giovani studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, guidati dal direttore artistico Maurizio Nichetti: tra i temi ci sono il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza dal fumo, la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'azienda bresciana, fondata nel 2021 da Mirko Bossoni, Mattia Morghen e Marco Marini, presenta Carezza, prodotto unico al mondo, e un libro

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città