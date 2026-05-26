Assemblea Cei, nomine per i monsignori Tremolada e Busca

Monsignor Busca

Nato a Edolo il 30 novembre 1965, Busca è entrato nel Seminario diocesano Maria Immacolata dopo la maturità ed è stato ordinato sacerdote l’8 giugno 1991. Dopo l’esperienza come vicario parrocchiale a Borno, dal 1994 al 1999 ha proseguito gli studi a Roma, conseguendo nel 2000 il dottorato in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Rientrato in diocesi, è stato incaricato della formazione nel biennio teologico del Seminario e ha insegnato allo Studio teologico «Paolo VI» del Seminario di Brescia e all’Istituto superiore di scienze religiose dell’Università Cattolica, sede di Brescia. Autore di pubblicazioni di teologia e spiritualità, il 3 giugno 2016 è stato nominato da papa Francesco vescovo di Mantova. In questi anni ha ricoperto diversi incarichi nella Conferenza episcopale lombarda ed è stato presidente della Commissione episcopale per la Liturgia dal 2021 al maggio 2026.