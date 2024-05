Asfaltature nel Bresciano, lavori al via dalla prossima settimana: l’elenco delle strade

È stato confermato, in seguito alla riunione di coordinamento con le imprese appaltatrici, l'avvio delle attività di asfaltatura delle strade provinciali per questa primavera. I lavori saranno organizzati in tre lotti: il primo riguarderà le strade situate nella parte settentrionale della provincia, il secondo (dalla seconda metà di maggio) quelle della pianura, e il terzo (da giugno) le direttrici principali, incluse la tangenziale sud, la Sp 510, la Sp 19 e la Sp 567.

Già dalla prossima settimana, condizioni meteorologiche permettendo, quattro squadre inizieranno i lavori sulle strade del Giro d'Italia e nella zona sud-est della provincia. La settimana successiva altre quattro squadre cominceranno a operare nella zona nord-est. Nel documento allegato il dettaglio di tutte le strade interessate dai lavori.