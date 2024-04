Asfaltature a Brescia, dove e quando saranno i lavori: cerca la tua via

Il Comune di Brescia ha presentato la programmazione delle asfaltature per il 2024. I lavori dovrebbero partire a giugno e terminare a fine ottobre: 63 strade - per una lunghezza complessiva di 18 km e una superficie di 106mila metri quadrati - saranno interessate dagli interventi più consistenti, ma in altri duemila punti si procederà con delle piccole asfaltature. L’investimento per questi lavori di manutenzione straordinaria è di 2 milioni e 40mila euro, ai quali si aggiungono 360mila euro per l’asfaltatura dei marciapiedi.

«Vogliamo informare i cittadini perché sono molto sensibili verso questo tema - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti -. Riceviamo tantissime segnalazioni e cerchiamo di intervenire prontamente. Spesso ci viene detto che in alcuni punti l’asfaltatura non è fatta nel modo corretto: quando i gestori dei sottoservizi lavorano non ripristinano immediatamente l’asfalto rovinato, mettono del materiale provvisorio e nell’arco di 6 mesi si arriva all’asfaltatura definitiva».

Dove saranno i lavori

Nella tabella qui sotto potete avere l’elenco completo delle strade interessate dai lavori (per una ricerca veloce basta inserire il nome della via nell’apposito spazio accanto alla lente di ingrandimento).

Le operazioni più corpose saranno effettuate sulla tangenziale Ovest e sulla Montelungo: in questi casi - come per altre vie molto trafficate - l’asfaltatura sarà realizzata ad agosto oppure di notte. «Abbiamo diviso il programma in quattro lotti per essere più rapidi con gli interventi - specifica il responsabile del servizio Manutenzione strade Francesco Simonetti -. Sulla tangenziale si lavorerà su entrambi i sensi di marcia e verrà posizionato un tappetto d’usura ad alta aderenza».

Come sono distribuite le spese

I lavori di asfaltatura si concentreranno soprattutto nei mesi estivi - © www.giornaledibrescia.it

Oltre ai lavori del Comune, ci sono poi quelli in capo ai gestori dei sottoservizi: per il 2024 A2A spenderà 2 milioni e 200mila euro, Terna 325mila euro, mentre i gestori delle comunicazioni spenderanno 165mila euro. In totale, considerando anche le spese di manutenzione ordinaria (800mila euro) e gli importi per le pavimentazioni in pietra e i guardrail (260mila euro a testa) della Loggia, il costo complessivo per l’asfaltatura ammonta a circa 6 milioni e 400mila euro.

«È molto importante pianificare nel modo giusto - spiega Antonio Costantino, responsabile del Settore strade -. C’è uno sforzo economico, ma anche logistico: la città è costituita da circa 680 km di strade e 1200 km di marciapiede. Tutto versa in buono stato grazie alla manutenzione ordinaria e straordinaria che il Comune garantisce alla cittadinanza».