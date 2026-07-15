Lavori per l’ascensore: via del Castello chiusa per una settimana

Entrano nel vivo i lavori propedeutici alla realizzazione del tanto atteso nuovo ascensore per il Castello di Brescia. Per consentire le delicate operazioni di spostamento dei sottoservizi (reti di acqua, luce e gas), da giovedì 16 a giovedì 23 luglio via del Castello rimarrà chiusa al traffico veicolare nel tratto del primo tornante, salendo da via San Faustino.
Il cantiere
Inizialmente la chiusura del tratto stradale avrebbe dovuto protrarsi per due settimane. Tuttavia, grazie a una stretta collaborazione e a un'accelerazione delle tempistiche concordata tra gli uffici del Comune di Brescia e i tecnici di A2A, la durata del cantiere è stata dimezzata: l'intervento si consumerà in soli sette giorni, riducendo al minimo i disagi per i residenti e i turisti.
Una volta conclusa questa delicata fase di scavo giovedì 23 luglio, i lavori successivi proseguiranno con modalità che avranno un impatto pressoché nullo sulla viabilità della zona.
Percorsi alternativi
Nonostante il blocco stradale nel primo tornante, il colle del Cidneo rimarrà pienamente accessibile:
- In auto e moto: il Castello sarà regolarmente raggiungibile salendo da via Brigida Avogadro.
- A piedi: durante l'intera settimana di lavori, i pedoni potranno continuare a transitare in totale sicurezza lungo il marciapiede esistente di via del Castello.
Bus e navette: le deviazioni
Il cantiere comporterà invece alcune modifiche temporanee al trasporto pubblico locale. Da giovedì 16 a giovedì 23 luglio compresi, il servizio della Linea 6 (Maddalena-Castello) e della navetta estiva (che collega la fermata della metropolitana di San Faustino al Castello) subirà le seguenti variazioni:
Le corse rimarranno regolari e attive fino al capolinea provvisorio istituito in piazzale Cesare Battisti.
Sarà temporaneamente sospeso il tratto di percorso da piazzale Battisti verso il Castello.
La normale linea dei bus riprenderà il suo tragitto regolare a partire da venerdì 24 luglio.