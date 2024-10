«In Piazza con Noi» a Barbariga per la Fiera del casoncello De.Co.

Possiamo discutere sull’etimologia e su chi li ha inventati (uno scritto del 1500 li attribuisce a Melibea da Manerbio). Una cosa, però, è certa: i casoncelli sono buonissimi. E quelli di Barbariga, che tra l’altro si possono fregiare del titolo di De.Co., lo sono in modo inconfutabile. Lo testimonia anche la trasmissione «In Piazza con Noi», grazie alla quale, domencia 29 ottobre, Teletutto ha portato nelle case dei bresciani la Fiera del casoncello De.Co. di Barbariga, vetrina di questa specialità che, insieme allo spiedo, alla polenta e altro ancora, è nel gotha delle leccornie targate Brescia.

Oltre ai casoncelli, che avevano comunque il posto d’onore, «In Piazza con Noi» ha acceso i riflettori anche sull’intera comunità di Barbariga, che domenica era rappresentata dal primo cittadino, Marco Tinti, dalla sua vice, Laura Uberti, dal consigliere Marco Marchi, ex sindaco nonché ideatore di questa fiera, Giandomenico Melchiotti, presidente della locale Proloco, vero motore della Fiera, Riccardo Lagorio, giornalista esperto nel settore dell’agroalimentare, Alessio Rinaldi, sindaco di Marone, Comune gemellato con Barbariga per via del suo prodotto tipico, l’olio evo di Marone, che ben si sposa con il casoncello De.Co., e Alessandra Bruschi, direttore generale dell’Asst Franciacorta.

La Fiera

«Questa fiera rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra economia – ha sottolineato il sindaco Marco Tinti –. Inaugurare ufficialmente questa manifestazione è un’esperienza che mi riempie di orgoglio. L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza di questo evento come leva per lo sviluppo territoriale e si impegnerà a far sì che la Fiera del Casoncello cresca ulteriormente nei prossimi anni. Puntiamo a essere un punto di riferimento non solo per l’enogastronomia ma anche per iniziative culturali legate alla nostra tradizione agricola e artigiana. Vogliamo che la fiera sia non solo una celebrazione di pochi giorni, ma il culmine di un programma di iniziative che si svolgeranno lungo tutto l’anno».

Accanto all’attuale sindaco, anche l’ex sindaco Marco Marchi, sotto la cui amministrazione si è dato il via a questa fiera 19 anni fa. «Il disciplinare De.Co. l’abbiamo istituito nel 2004 quando ero sindaco – ha affermato Marco Marchi – e grazie al supporto dei gruppi di volontariato abbiamo sviluppato questa fiera che ha fatto conoscere il nostro casoncello anche oltre la provincia di Brescia».

In piazza con noi a Barbariga per la Fiera del casoncello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un grazie a tutti i volontari è il messaggio giunto da Laura Uberti, vicesindaco, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Pro Loco e dalle associazioni del territorio per organizzare una fiera di questa portata. «Da domani – ha detto Uberti – inizieremo a lavorare per la ventesima edizione. L’idea è di valorizzare ancor di più il nostro prodotto De.Co».

Soddisfatto anche Giandomenico Melchiotti, il presidente della Pro Loco che ha voluto sottolineare l’aspetto socializzante della festa. «Abbiamo organizzato anche spazi per i bambini perché questa è la festa delle famiglie». Tra gli intervenuti anche il giornalista Riccardo Lagorio che ha esaltato il sapore del ripieno di questo casoncello. «Il De.Co. di Barbariga ha un ripieno speciale perché contiene anche il prosciutto cotto. Il mio consiglio: mangiarli con burro e salvia». La giornata è proseguita con tante iniziative fra cui la gara nazionale di Morra organizzata da «La compagnia della Morra».