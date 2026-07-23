Arte, musica e natura sul colle di Lumezzane ammirando le Perseidi

Sabato e domenica torna Perseidi Festival sul colle San Bernardo, teatro di tutti gli eventi in programma. Il progetto è divenuto ormai un appuntamento immancabile nel panorama delle proposte culturali di Lumezzane.
Due giorni di musica, cammino, ascoltando e guardando il cielo da un luogo speciale come l’osservatorio Serafino Zani. L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Lumezzane con la collaborazione di Asd Eracle, mentre il coordinamento e la direzione artistica sono affidate a Michela Svanera. Il tema scelto per l’edizione 2026, «Dove resto», è anche quello del percorso artistico che attraversa il Colle San Bernardo.
Il significato
«Tutto - dice Svanera - nasce da una riflessione sul rapporto tra spazio e presenza, tra ciò che i luoghi custodiscono e ciò che ogni persona lascia nel proprio passaggio. Per due giorni il Colle San Bernardo cambia volto, ma ciò che rimane è quello che ogni persona porta con sé dopo averlo attraversato, un’immagine, un’emozione, una relazione o un pensiero».
L’obiettivo è quello di sviluppare un percorso in cui arti performative, linguaggi contemporanei e ambiente naturale possano incontrarsi. «Il mio desiderio - aggiunge Svanera - è portare l’arte fuori dagli spazi convenzionali, creando occasioni in cui il pubblico possa vivere un’esperienza partecipativa e immersiva, dove il paesaggio non sia soltanto una cornice, ma parte integrante del racconto».
Il programma
Attraverso dieci tappe il Colle verrà attraversato con uno sguardo diverso e il percorso artistico «Dove resto» accompagnerà il pubblico lungo lo stesso, attraverso installazioni, performance di danza contemporanea, teatro di narrazione, opere partecipative e interventi artistici.
«In un ambiente singolare - aggiunge l’assessore alla Cultura Lucio Facchinetti -, votato senz’altro a divenire il parco di Lumezzane per eccellenza, trovano spazio e compimento la vocazione all’arte e alla musica, insieme all’amore per la natura e la montagna. Con Michela Svanera c’è un team di persone che hanno lavorato: Alessandro Cinquantini, Fabio Graziotti, Marco Spanò, Martina Bellomi e Andrea Zani, nonché tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione, che sapranno rendere l’esperienza al Festival piacevole e coinvolgente».
Si inizia alle 17 di sabato con l’apertura dello spazio alle Tende per chi vuole dormire sul colle. Poi ininterrottamente arte tra i sentieri, sessione acustica sotto le stelle, visita all’osservatorio, escursioni nel bosco, concerto tra gli alberi, dj set, musica dal vivo sul colle, e alle 22 di domenica la chiusura.
Perseidi Festival è il fiore all’occhiello della rassegna di eventi all’aperto Estival, che l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare per arricchire il panorama dell’intrattenimento dedicato a grandi e piccini nel periodo estivo.