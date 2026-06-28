Arte, musica, cinema e libri. A Provaglio d’Iseo la cultura è protagonista

Una stagione estiva ricca di eventi e che abbraccia la cultura in tutte e sue forme, dall’arte al cinema, alla musica ai libri e che si svolge in differenti location del territorio proprio per far sì che tutti, dal centro alle frazioni, possano godere degli intrattenimenti così come chi viene da fuori. Al Cimiterium del Monastero di San Pietro in Lamosa è esposta, fino al 12 luglio, la mostra pittorica di Luca Passeri dal titolo «I segreti che il cielo sussurra davanti allo specchio».
Il Bao
Domenica 28 giugno il Bao (Brescia Arts Observatory) Music Festival, promosso dall’Associazione Lampedée, fa tappa a Provaglio. Il Bao è una manifestazione diffusa che unisce ricerca sonora, concerti dal vivo e performance artistiche all’aria aperta. L’obiettivo è far riscoprire luoghi storici e naturali splendidi, ma fuori dai circuiti del turismo di massa, attraverso eventi a bassissimo impatto ambientale, in un’esperienza di profonda connessione con il paesaggio.
Oggi alle 16 e alle 17.30 «La Zona», camminata d’ascolto in cuffia nella Riserva Naturale delle Torbiere, presso il percorso sud; alle 17 «Tracce sonore: c’è un mondo che suona», laboratorio sonoro per bambini ed alle 18.30 il concerto di chiusura del duo Les Biologistes Marins presso il Monastero di San Pietro in Lamosa.
Le informazioni
Informazioni complete e biglietti sul sito ufficiale di Progetto Bao. Domenica 28 giugno, alle 20.45, sul Sagrato Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo ci sarà il concerto estivo «Trapunto di Stelle», presentato dal Corpo Bandistico e Accademia «I Musicanti di Provaglio d’Iseo». L’evento, patrocinato dal comune, proporrà un viaggio musicale nell’epoca d’oro della musica italiana e la serata sarà impreziosita dalle voci del soprano Valentina Giaconia e del tenore Samuele Pedergnani, sotto la direzione del Maestro Walter Pezzoni. In caso di maltempo alla palestra comunale.
Torna anche il Teatro delle Cicale, il 2 luglio alle 21.15, in piazza Portici a Provaglio, con lo spettacolo «Lullaby» e l’8 luglio nel parco di Via Falcone a Fantecolo, «Pirù e la vendetta di Teodoro»; l’ingresso è libero.