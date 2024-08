Anziano in stato confusionale fugge in golf car, bloccato al casello di Ospitaletto

Prima ha avuto una crisi a casa sua, in Franciacorta, e poi è fuggito a bordo di una golf car. Protagonista della rocambolesca fuga della sera di Ferragosto è stato un uomo di 77 anni, in stato confusionale, che per diversi chilometri ha percorso a tutta velocità le strade della zona, poi ha imboccato la Sp 19 tra Concesio e Travagliato e infine ha puntato il casello autostradale di Ospitaletto. Allertati dai parenti comprensibilmente spaventati, sono intervenuti i carabinieri di Cazzago San Martino.

La golf car guidata dall’anziano non è passata inosservata e sono stati gli stessi automobilisti che lo hanno incrociato a dare indicazioni ai militari per rintracciarlo. I carabinieri lo hanno inseguito per diversi chilometri e infine lo hanno individuato e bloccato proprio poco prima dell’accesso in A4. Tenuto conto delle condizioni di salute dell’anziano, l’intervento è stato provvidenziale, anche alla luce di quanto accaduto sabato scorso in Corda Molle, dove un 80enne ha imboccato la strada contromano, provocando il terribile schianto in cui lui stesso ha perso la vita, così come il 28enne Pietro Meini di Bagnolo Mella.

Soccorso in stato confusionale, l’anziano è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Mellino Mellini di Chiari, dove è stato sottoposto ai controlli medici.