All’Antico Vinaio ha aperto a Brescia: folla in piazza Paolo VI

Il ceo e fondatore Tommaso Mazzanti all'inaugurazione: «Brescia era da tempo un nostro obiettivo». Nel menù anche la schiacciata «Leonessa», che tra gli ingredienti ha il Bagoss

Barbara Fenotti 30 settembre 2026 4 ' di lettura