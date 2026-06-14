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Annegato nell’Oglio, il fratello: «Era stata una bella giornata»

Cristi Vede, scomparso ieri a Roccafranca, aveva 27 anni: «Viveva in Italia da cinque anni, facevamo gli elettricisti, lavoravamo insieme»
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Cristi vede aveva 27 anni - © www.giornaledibrescia.it
Cristi vede aveva 27 anni - © www.giornaledibrescia.it

Vivevano insieme, lavoravano insieme. E sabato pomeriggio, insieme e con diversi colleghi di lavoro, erano andati in riva all’Oglio per godersi una giornata di relax. Nicholas si è trovato in difficoltà in acqua, Cristi Vede si è tuffato per aiutarlo ma non è più riemerso e il suo corpo, ormai senza vita, è stato ripescato diversi minuti più tardi. È morto a 27 anni in un pomeriggio che doveva essere di svago e di tranquillità.

Il giorno dopo Nicholas è ancora molto scosso. Parla poco l’italiano e fatica a mettere in fila i pensieri. È con alcuni familiari nell’appartamento in cui vive da qualche mese alla Rotonda Montiglio, quartiere Pendolina in città. Sul campanello ci sono i nomi dei due fratelli, scritti con la biro in attesa di far fare la targhetta stampata.

L'intervento a Roccafranca dove è annegato l'uomo
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L'intervento a Roccafranca dove è annegato l'uomo

«Cristi viveva in Italia da cinque anni, facciamo gli elettricisti, lavoriamo insieme –, racconta con gli occhi lucidi – da poco abbiamo questa casa. Ieri (sabato, ndr) siamo andati al fiume con gli altri ragazzi che lavorano con noi. Era stata una bella giornata, abbiamo mangiato e abbiamo scherzato, poi abbiamo fatto il bagno». Il racconto non prosegue, è rotto dalle lacrime.

Quello che è successo dopo è nelle relazioni di servizio dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, per il ragazzo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

La salma è all’obitorio del Civile, sarà esposta probabilmente da oggi e la famiglia deciderà nelle prossime ore come e dove organizzare il funerale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Crist VedeannegatoRoccafranca

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