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Dramma al Parco delle Cave di Brescia: ragazzino si tuffa e non riemerge

L’allarme è scattato in mattinata al laghetto Gerolotto, a San Polo. Ricerche in corso: al lavoro i sommozzatori dei Vigili del fuoco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

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Soccorritori al lavoro al Parco delle Cave

Dramma questa mattina al Parco delle Cave di Brescia, nel laghetto Gerolotto. Un ragazzino di circa 15 anni si è tuffato in acqua e non è più riemerso.

Sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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