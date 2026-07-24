Dramma al Parco delle Cave di Brescia: ragazzino si tuffa e non riemerge

Dramma questa mattina al Parco delle Cave di Brescia, nel laghetto Gerolotto. Un ragazzino di circa 15 anni si è tuffato in acqua e non è più riemerso.
Sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei Vigili del fuoco.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici
Nel numero di luglio e agosto, in primo piano, la strada per salire in Maddalena.SCOPRI DI PIÙ
Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggiSCOPRI DI PIÙ