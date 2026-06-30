Sacerdote annega durante un bagno nelle acque del lago di Garda

Un sacerdote di 89 anni ha perso la vita nel pomeriggio mentre stava facendo il bagno nelle acque del lago di Garda, nello specchio d'acqua antistante il Grand Hotel Fasano di Salò. L’allarme è scattato quando un bagnante ha notato il corpo dell’anziano in acqua e ha immediatamente dato l’allerta. La segnalazione è stata raccolta dalla Guardia Costiera, intervenuta rapidamente sul posto con un’imbarcazione di servizio.
I soccorritori hanno recuperato l’uomo e avviato subito le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante il tempestivo intervento e i ripetuti tentativi di rianimazione, per l'anziano sacerdote ospite in una casa di riposo della zona non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.
La vittima, classe 1937, era di Crema e si trovava sul lago di Garda in una casa di riposo. La notizia della tragedia ha destato profondo cordoglio tra i presenti e tra quanti si trovavano sulla spiaggia al momento dell'intervento dei soccorsi.
Ultimate le procedure di rito, la salma è stata riconsegnata ai familiari. L’episodio rappresenta l’ennesima tragedia avvenuta nelle acque dei laghi del Bresciano durante la stagione estiva, un periodo in cui i laghi richiamano ogni giorno migliaia di residenti e turisti.