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Andrea Cassarà è il nuovo ct della nazionale russa di fioretto

Ne ha dato notizia la Federazione sul suo canale Telegram: «Gli auguriamo energia inesauribile, infinita pazienza, fortuna e successo»
Andrea Cassarà - © www.giornaledibrescia.it
Andrea Cassarà - © www.giornaledibrescia.it

L’ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di fioretto in Russia. Ne ha dato notizia la Federazione Scherma russa sul suo canale Telegram.

La carriera

Cassarà è stato due volte campione olimpico nel fioretto a squadre, ai Giochi del 2004 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto cinque Coppe del Mondo di fioretto e sei Campionati del Mondo a Squadre. «Ci congratuliamo con Andrea per la nomina e gli auguriamo energia inesauribile, infinita pazienza, fortuna e successo nel suo lavoro a beneficio della scherma russa», si legge nella nota della Federazione russa. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016.

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