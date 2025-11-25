Giornale di Brescia
Ancora vandali contro la sede del Pd a Pontevico: rubata la bandiera

Alessandra Portesani
Si tratta del secondo episodio in due mesi: «Nessuna intimidazione potrà fermare il nostro impegno democratico»
La sede del Pd senza bandiera - © www.giornaledibrescia.it
Ennesimo atto vandalico contro la sede del Pd di Pontevico, il secondo in due mesi. Pochi giorni fa ignoti hanno rubato la bandiera del partito e hanno spezzato l’asta. «È accaduto di nuovo – si legge nel comunicato stampa diramato dalla locale sede del Pd di Pontevico –. Nei giorni scorsi la sede del Partito Democratico di Pontevico è stata nuovamente presa di mira: la bandiera del partito è stata rubata e l’asta su cui era fissata è stata spezzata.

Come già in passato, i responsabili di questo gesto non hanno provocato un danno economico rilevante. Materialmente si tratta di un pezzo di stoffa. Ma quella stoffa rappresenta molto di più: rappresenta una comunità che partecipa alla vita democratica del nostro Comune e del nostro Paese. La volta precedente l’attacco era avvenuto in concomitanza con le manifestazioni contro il genocidio in atto in Palestina; questa volta arriva pochi giorni dopo la marcia della pace organizzata a Pontevico e a ridosso delle recenti elezioni regionali». Così il Pd ha stigmatizzato l’atto vandalico.

«Di fronte a questi ripetuti atti vigliacchi – continua il comunicato stampa – ribadiamo con forza che nessuna intimidazione potrà fermare il nostro impegno democratico e il nostro lavoro per la comunità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
vandaliatto vandalicoPdPontevico
