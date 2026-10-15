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Anabolizzanti e sostanze dopanti vietati in Italia: denunciato 33enne

I carabinieri di Gavardo e Vobarno hanno sequestrato 53 fiale e flaconi nell'abitazione dell'uomo. Le indagini sulla rete di fornitori e possibili acquirenti
Le sostanze sequestrate
Le sostanze sequestrate

Cinquantatré tra fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e medicinali vietati in Italia. È quanto hanno trovato i carabinieri nell'abitazione di un uomo di 33 anni, residente nella zona di Gavardo e Vobarno, denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di ricettazione.

La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari delle Stazioni di Gavardo e Vobarno, al termine di alcuni approfondimenti investigativi nell'ambito delle attività di contrasto al commercio illecito di sostanze vietate.

Durante il controllo, i carabinieri hanno individuato 53 confezioni tra fiale e flaconi, contenenti prodotti la cui detenzione, vendita e importazione sono vietate sul territorio nazionale. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, le sostanze sarebbero state acquistate sul mercato nero attraverso siti internet e circuiti telematici clandestini.

Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire la provenienza dei prodotti, individuare eventuali contatti e acquirenti riconducibili al 33enne e stabilire le dimensioni del possibile giro d'affari.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.

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