Anabolizzanti e sostanze dopanti vietati in Italia: denunciato 33enne

I carabinieri di Gavardo e Vobarno hanno sequestrato 53 fiale e flaconi nell'abitazione dell'uomo. Le indagini sulla rete di fornitori e possibili acquirenti

15 ottobre 2026 1 ' di lettura

Le sostanze sequestrate Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carabinierisostanze anabolizzantiGavardoVobarno Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...