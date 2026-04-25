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﻿CronacaSebino e Franciacorta

Amministrative 2026, i candidati in corsa a Rovato

Daniele Piacentini
Bergo del centrodestra e Botticini del campo largo sfidano la civica Marini e lo «storico» Manenti
Il municipio di Rovato - © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Rovato - © www.giornaledibrescia.it
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Quattro candidati e 10 liste per il futuro della capitale della Franciacorta. Nessuna sorpresa dell’ultima ora, a Rovato, nei raggruppamenti depositati per le Comunali del 24 e 25 maggio.

Il dopo Belotti

Metà delle liste, cinque, fanno capo al centrodestra, in maggioranza dal 2013, prima con Roberta Martinelli e poi con il doppio mandato di Tiziano Belotti. La front runner 2026 è la 40enne Valentina Bergo, assessora all’Istruzione e Cultura, prima esponente di Fratelli d’Italia a correre per la fascia tricolore a Rovato.

In corsa la totalità dei consiglieri e degli assessori uscenti, a partire dall’attuale sindaco, Tiziano Belotti, con la Civica Belotti per Rovato, dove trovano posto anche la presidente del Consiglio Roberto Martinelli e l’assessora a Famiglia e Servizi assistenziali, Elena Belleri Loda.

Con la Lega il vicesindaco Simone Agnelli e l’assessore a Commercio e Sicurezza, Pieritalo Bosio. Con Forza Italia, invece, il titolare delle deleghe all’Urbanistica, Alberto Piva. Completa il quadro «Noi siamo Rovato», che unisce Noi Moderati, Udc, Dc e l’associazione «Pace, giustizia, libertà e solidarietà».

L’altro fronte

Sull’altro fronte, il centrosinistra punta su Alessandro Botticini, capogruppo Pd, che compirà 64 anni pochi giorni prima del voto. Con lui l’intero campo largo progressista, con esponenti Avs (Dario Giuseppe Buffoli) e M5S (Cristina Medi Trasca) nelle due liste «Partito Democratico» e «Rovato Attiva», a rappresentare l’ala civica e l’associazionismo.

Due liste anche per Gabriella «Gabri» Marini, 63enne psicologa e psicoterapeuta molto nota in Franciacorta. Con la sua «Rovato Vivibile» spiccano i consiglieri uscenti di «Rovato domani», Matteo Buizza e Stefano Fogliata, mentre in «Rovato che cresce» c’è Andrea Giliberto, uscente di RovatoW, assieme ad altri esponenti della (fu) lista civica, arrivata oltre l’11% nel voto 2020.

Cinque anni dopo (allora restò fuori dal Consiglio) ci riprova anche l’ex sindaco Roberto Manenti con la sua «Rovato al contrario», civica che, fuori dai partiti tradizionali, guarda verso destra.

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Amministrative 2026elezioni amministrativeRovato
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