Amministrative 2026, i candidati in corsa a Lonato del Garda

Le liste sono fatte, i giochi sono chiusi. La sfida del 24 e 25 maggio entra in una fase pienamente politica con il deposito delle candidature che consegna il quadro definitivo: due candidati sindaco, sette liste e 112 aspiranti consiglieri. Da una parte Nicola Bianchi, candidato del centrodestra che raccoglie l’eredità della maggioranza uscente; dall’altra Davide Sigurtà, alla guida di una coalizione di centrosinistra e civica che punta all’alternativa.

Continuità

Sono quattro le liste che sostengono Nicola Bianchi, attuale assessore ai Servizi sociali e già vicesindaco nel primo mandato Tardani, in un assetto che tiene insieme continuità amministrativa e alcuni ritorni di peso. La Lega ripropone in larga parte il proprio gruppo dirigente: ci sono il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Borgese, il vicesindaco Monica Zilioli, l’assessore Massimo Castellini e Roberto Vanaria, nome storico dell’amministrazione lonatese, insieme a gran parte della pattuglia uscente.

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Anche Fratelli d’Italia conferma molti volti dell’attuale maggioranza, da Davide Bollani a Luigi Cominelli, da Cristina Treccani a Christian Simonetti, affiancati da nuovi innesti tra cui Silvia Razzi. Nella lista «Noi con Lonato - Noi Moderati» si segnala il ritorno di Oscar Papa, figura centrale del primo mandato Tardani. Forza Italia completa il perimetro del centrodestra con una lista che porta in campo anche il sindaco uscente Roberto Tardani, oltre al consigliere Nicola Ferrarini.

Rinnovamento

Tre le liste che sostengono Davide Sigurtà, già presidente della Pro loco, alla guida di una coalizione che tiene insieme partiti, civismo e una parte della minoranza uscente. Nel Partito Democratico figura il segretario locale Luca Bettini, mentre non si ricandida la consigliera uscente Paola Perini.

Accanto alla componente dem, Lonato Insieme punta su due figure di peso come Giovanni Contiero e Daniela Carassai, in una lista in cui convivono esperienza amministrativa e radicamento civico, senza riproporre in blocco la precedente opposizione e con una presenza significativa di volti provenienti dall’impegno sul territorio.

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Onda Civica unisce invece volti nuovi e nomi noti: accanto ai promotori Elia Tavacca e Lorenzo Lancini compaiono i consiglieri uscenti Paola Comencini e Alberto Breda, oltre a Flavio Simbeni, già candidato sindaco, in una compagine che affianca spinta nuova e profili riconoscibili (tra candidature giovani e presenze di esperienza) e che si presenta come ulteriore espressione civica della coalizione.