Altro furto al Vittoriale, rubato un proiettore da 25mila euro

Furto al Vittoriale degli Italiani, a Gardone Riviera, nella notte tra domenica e lunedì. I ladri hanno rubato un proiettore del valore di 25mila euro nella zona del Laghetto delle Danze, utilizzato nell’ambito del festival di installazioni artistiche e sound design Hedonè, in programma fino all’11 settembre. Si tratta di un costoso apparecchio che serviva per la video proiezione su schermo ad acqua intitolata «Passione riflessa» e curata da Scena Urbana.

Ma il laghetto delle danze, situato a valle del parco della casa-museo del poeta Gabriele d’Annunzio, a margine di via Dei Colli, non è l’unica zona della cittadella monumentale in cui si sono aggirati i ladri.

È stata infatti forzata e divelta anche la porta del chiosco che effettua servizio bar nella zona alta del Vittoriale, nei pressi dell’edificio che ospita il Mas. Qui i ladri hanno tagliato i cavi del wi-fi, disattivando le telecamere di sorveglianza, e messo a soqquadro l’interno del bar.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Salò.

Il colpo milionario

È il secondo furto subìto dal Vittoriale negli ultimi sei mesi. Ben più clamoroso fu quello avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorsi, quando fu messo a segno il colpo milionario dell’«oro di Mastroianni».

Nel Museo d’Annunzio Segreto furono rubate 49 delle 50 opere della mostra «Come un oro caldo e fluido» che allineava pezzi dell'artista Umberto Mastroianni, zio del celebre Marcello, artista tra i più significativi della scultura del Novecento. I gioielli rubati - dal valore di 1,2 milioni di euro per un peso complessivo di 4,8 chilogrammi di oro - sono finiti nella lista dell'Interpol e ricercati a livello internazionale.