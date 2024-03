Furto da un milione di euro al Vittoriale, Guerri: «Al lavoro con le forze dell’ordine»

«Cinquanta gioielli di Umberto Mastroianni sono stati trafugati al Museo d’Annunzio Segreto, lo confermiamo». Così ha scritto il presidente del Vittoriale di Gardone Riviera Giordano Bruno Guerri in un laconico comunicato diffuso ieri in serata. «Nulla del lascito dannunziano è stato invece fortunatamente toccato», aggiunge il presidente, che fornisce altri dettagli: «Siamo da subito al lavoro con i carabinieri di Gardone Riviera e gli specialisti del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, e la prima buona notizia è che un pezzo è già stato recuperato. Stiamo già lavorando con le forze dell’ordine per tutelare il Vittoriale. Organizzeremo una conferenza stampa sabato per aggiornamenti, al Vittoriale».

Un intervento di Guerri era già in programma domani in occasione della festa di apertura della stagione. Il presidente, alle 16.15 in auditorium, relazionerà sui restauri eseguiti nel corso dell’inverno e sui programmi della nuova stagione. Dopo il furto dell’altra notte, la scaletta del suo intervento sarà per forza di cose rivista.

Domani al Vittoriale saranno inoltre inaugurate nuove mostre, tra cui quella di disegni e dipinti inediti di Umberto Boccioni nel ricovero del Mas, il motoscafo anti sommergibile del Vate, che per l’occasione, aveva comunicato il Vittoriale giusto qualche giorno fa, è stato «finalmente dotato di un sistema anti intrusione». Nulla trapela, invece, sulla presenza di sistemi simili presso il Museo d’Annunzio Segreto, dove erano esposti i gioielli di Mastroianni.

«A memoria d’uomo non si ricordano furti o altri episodi al Vittoriale. È un fatto clamoroso», commenta il vicesindaco di Gardone Gian Piero Seresina. Forse potrà fornire qualche elemento utile alle indagini l’impianto di videosorveglianza comunale, implementato negli ultimi anni».