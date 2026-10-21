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L’alta moda di Anna Renzi Brivio nella chiesa sconsacrata: quando visitarla

L’atelier di via Odorici a Brescia sarà aperto nel fine settimana per l’iniziativa nazionale ApritiModa
Elisa Rossi

Elisa Rossi

Giornalista

L'ex chiesa di Santa Francesca Romana ospita la sartoria
L'ex chiesa di Santa Francesca Romana ospita la sartoria

Entrare nell’atelier di Anna Renzi Brivio è un’esperienza: c’è la meraviglia per il luogo che lo ospita, la chiesa sconsacrata di Santa Francesca Romana in via Odorici 13b, contemporaneamente lo sguardo è attirato sui due tavoloni, a destra e sinistra della navata, dove sono poggiati pizzi e sete, manichini vestiti con abiti finiti e altri in lavorazione. E poi c’è lo stridere della parte superiore dell’ex luogo di culto, con gli affreschi anneriti dai quali emergono chiaramente solo la Vergine e Santa Francesca Romana, con la leggerezza, la delicatezza (o la sontuosità) di modelli e tessuti. Un’emozione anche per chi non è appassionato di alta moda. Questo luogo sarà aperto il prossimo fine settimana grazie a ApritiModa (prenotazione su apritimoda.it/it/discover) che una volta all’anno porta il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda.

Anna Renzi Brivio © www.giornaledibrescia.it
Anna Renzi Brivio © www.giornaledibrescia.it

La storia

Incontriamo Anna Renzi Brivio tra i preparativi per l’evento e il lavoro quotidiano; quando apre il portone si spalanca il suo piccolo mondo. Trentadue anni, solare, senza smanie da social, con una passione percepibile a pelle, ha avuto un percorso non comune coltivando la passione per ago e filo mentre frequentava il classico e, poi, la facoltà di Lettere.

«Cucivo anche da piccola - racconta -, avrei voluto lavorare nel teatro, ma è molto difficile in Italia. Ho sempre fatto corsi di cucito: a 16 anni sono andata a Londra, alla Saint Martins, perché i miei genitori mi dissero che se proprio volevo cucire, così, avrei imparato l’inglese. Poi c’è stato il corso di teatro al Politecnico e le tante ore con signore esperte. Studiavo poco però cucivo tanto».

La sartoria di Anna Renzi Brivio
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La sartoria di Anna Renzi Brivio

Il grande salto arriva a 22 anni: «Stavo frequentando Lettere e per lo stage formativo mandai il curriculum anche a Dolce&Gabbana. Mi chiamarono a Vaprio d’Adda, un periodo bellissimo: mi misero a mettere elastici e tagliare le paillettes, ma ero felicissima». E aggiunge: «Sono stata fortunata, sono stata presa senza avere alle spalle nessuna scuola rinomata, poi hanno visto che ero brava a cucire a mano e mi hanno mandata ad aiutare l’alta moda a Como». Da lì è seguita la gavetta, tanto lavoro («ho passato molte ore in laboratorio perché volevo farlo») e l’obiettivo, poi raggiunto, di seguire l’alta moda e le clienti. Poi ci sono state le prove in giro per il mondo e abiti con anche un anno di lavorazione: «Vorrei spiegare come funziona l’alta moda e nel mio piccolo vorrei portarla qui. Per questo non ho abiti pronti».

Il ritorno

Il ritorno a Brescia per avvicinarsi alla famiglia e lavorare meglio: «Per fare questo lavoro servono spazi che a Milano sono difficili da trovare e costano tantissimo - racconta -, quindi quattro anni fa sono tornata e ho fatto il salto con l’aiuto della mia famiglia: per due ho avuto un laboratorio a Castenedolo, ma avevo bisogno di spazio e ho trovato questa chiesa. Il problema non è fare la sarta, ma imparare a fare l’imprenditrice; si impara piano piano».

In sartoria si percepisce il background formativo di Renzi Brivio: tanti pizzi, antichi, francesi e fatti con la tecnica del tombolo, sete e modelli d’archivio dal fascino intramontabile. Il pezzo forte di questi giorni è un abito in lavorazione fatto con una tovaglia in pizzo di Burano: «Bisogna dar valore al tempo – dice –; per me questi sono opere d’arte.

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