Allo stadio Rigamonti scritte contro Cellino, i giocatori e la polizia

Clima incandescente a poche ore dalla partita Brescia-Bari. Questa mattina gli addetti al Rigamonti di Mompiano si sono ritrovati di fronte a uno scenario, sia dentro che fuori alla struttura, fatto di scritte contro Massimo Cellino, i giocatori e anche la polizia. Gli autori sono entrati nello stadio nella notte e hanno imbrattato anche le vetrate di alcuni box destinati a tifosi vip. Gli spogliatoi sono rimasti chiusi e non ci sono segni di effrazione.

Gli addetti alle pulizie sono ora al lavoro per rimuovere almeno le scritte più impattanti, in tempo per il fischio d’inizio (ore 15) del match.

L'ufficio della Polizia allo stadio: nel mirino degli imbrattatori anche gli agenti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sulla vicenda sta indagando la Digos della questura, che sta analizzando ore di video registrati dalle telecamere interne ed esterne allo stadio Rigamonti. Come per ogni partita casalinga del Brescia, agenti in divisa stanno poi bonificando l’impianto per escludere la presenza di bombe carta e petardi.