Brescia, sfida al Bari della continuità per ritrovare tranquillità

Alle 15 rondinelle in cerca di una vittoria che in casa manca da due mesi: serve la svolta per non inguaiarsi

3 ' di lettura

Davide Adorni rientra dopo la squalifica - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

La legge dei grandi numeri: il Brescia questo pomeriggio l’ha dalla sua parte. Le rondinelle non vincono in casa da due mesi esatti (con la Cremonese): questo è un grande numero. Il Bari, avversario di giornata, non perde da 12 partite: questo è un numero ancora più grande. Quando le cose vanno così così, ci si aggrappa un po’ a tutto: purché si vedano spiragli di una fiducia e di un pizzico di ottimismo che ciclicamente, da queste parti, finiscono sempre per lasciare campo e metri a negatività