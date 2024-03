Allarme monossido di carbonio, fanno ritorno a casa le persone evacuate

Stanno bene e sono rientrati tutti quanti nelle rispettive abitazioni i condomini residenti nei sette appartamenti della palazzina di via Bonicelli 5, nel quartiere Lamarmora in città, che ieri sera è stata evacuata per la presenza di una sacca di monossido di carbonio.

Le 35 persone, tra cui 10 bambini, hanno trascorso la notte nella palestra della parrocchia di San Giacinto (situata a pochi metri dal condominio) e oggi, dopo pranzo, sono rientrati nelle loro case.

A dare l'allarme, anche se indirettamente, è stato uno dei condomini che si era sentito male. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, che dotati di apposita strumentazione avevano rilevato una presenza notevole di monossido. Da qui è partita la macchina dei soccorsi: sul posto non solo il proprietario e la Polizia locale, ma anche i Vigili del fuoco. Solo in un secondo momento si è scoperto che l'uomo, portato al Sant'Anna, si era sentito male per altri motivi. Nella giornata di oggi è stato eseguito un altro sopralluogo, ma non è stato possibile determinare l'origine della perdita.