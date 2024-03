Allarme monossido di carbonio, evacuate sei famiglie

La Redazione Web

La presenza del gas tossico in una palazzina di via Bonicelli a Brescia ha richiamato una squadra di vigili del fuoco. Al momento non risultano intossicati

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli a Brescia. Al civico numero 5 l’intera palazzina di due piani è stata preventivamente evacuata intorno alle 20.30. Al momento fuori casa si contano sei famiglie. Una scelta necessaria e obbligata, operata dalla squadra di Vigili del fuoco inviata sul posto, per poter procedere ai rilievi del caso e individuare da dove il gas tossico stia fuoriuscendo. Al momento non risultano persone intossicate, anche se sul posto è arrivata anche un’ambulanza e una pattuglia della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia