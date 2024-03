Allarme monossido carbonio, la persona soccorsa non era intossicata

Allarme monossido di carbonio in via Bonicelli a Brescia, al civico numero 5. L’intera palazzina di due piani è stata evacuata intorno alle 20.30 di ieri sera. A far scattare l’allarme è stato l’intervento del personale di un’ambulanza, accorso per il malore accusato da un residente. I rilevatori di cui i soccorritori del 118 sono muniti hanno segnalato la presenza di monossido, in particolare nell’androne dell’edificio, anche se gli esami medici poi effettuati hanno rivelato che il malessere accusato dalla persona soccorsa non aveva nulla a che fare con la presenza del gas letale.

Vigili del Fuoco, Polizia Locale e personale sanitario di Areu hanno comunque provveduto ad allontanare tutti i residenti, 35 persone tra cui 10 bambini. Sottoposti ad accertamenti medici, è stato escluso che avessero alcun sintomo di intossicazione e sono stati assistiti prima dal bar presente nell’edificio e poi accolti per la notte dalla vicina parrocchia di san Giacinto.

Una scelta necessaria e obbligata, operata dalla squadra di Vigili del fuoco inviata sul posto, che dopo aver liberato gli appartamenti, ha proceduto ai rilievi del caso per individuare da dove il gas tossico fosse fuoriuscito.

All’interno dei sei appartamenti, termoautonomi e pertanto non collegati al teleriscaldameno, non sono state individuate stufe o altre potenziali fonti che potessero essere ricondotte alla fuga di monossido di carbonio. Le analisi sono riprese questa mattina e si sono concentrate anche sui locali di un ristorante vicino, ma non si sarebbe evidenziata alcuna criticità.

Le verifiche proseguiranno anche oggi: sarà il Comune, di concerto con la proprietà dell’immobile, a chiarire se questa notte i residenti dovranno ancora dormire fuori casa o se potranno considerarsi esclusi nuovi rischi.