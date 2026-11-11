Allarme bomba nelle scuole, Meloni convoca un vertice: «Nessun pericolo»

Gli allarmi bomba che hanno portato all'evacuazione di numerose scuole, anche nel Bresciano, arrivano sul tavolo del Governo: la mail contenente l'allarme bomba è arrivata a circa 6mila istituti scolastici italiani. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per questo pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi con i ministri della Difesa Guido Crosetto e dell'Interno Matteo Piantedosi e i rappresentanti dei servizi di intelligence.
Ad annunciare il vertice è stato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenuto da Bruxelles. «Ho già chiamato Piantedosi, ci sentiremo a breve», ha spiegato.
Nel frattempo è intervenuta anche la premier, che ha voluto rassicurare famiglie e personale scolastico. «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto», ha scritto Meloni sui social.
Secondo la presidente del Consiglio, le segnalazioni sembrerebbero piuttosto riconducibili a «una strategia volta a generare allarme e preoccupazione», sulla quale sono in corso ulteriori approfondimenti.
Nel Bresciano
Una valutazione che arriva mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine negli istituti coinvolti. Nel Bresciano gli allarmi hanno interessato numerose scuole, dalla città alla provincia, con evacuazioni, lezioni interrotte e interventi di carabinieri e artificieri.
«Le forze dell'ordine e le istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico», ha aggiunto Meloni.
L'obiettivo della riunione convocata a Palazzo Chigi è fare il punto sulle verifiche e coordinare le iniziative successive. «Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini», ha concluso la premier.