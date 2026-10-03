Alice Taglietti entra nelle Fiamme Oro: la ginnasta ammessa con riserva

Alice Taglietti potrà entrare nelle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. La ginnasta bresciana, campionessa italiana e atleta della Nazionale di ginnastica ritmica, è stata ammessa con riserva «e in soprannumero» al corso per l’accesso al gruppo sportivo della Polizia di Stato. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello presentato dalla giovane atleta contro la precedente decisione del Tar del Lazio.
La vicenda
Al centro della controversia c’è la graduatoria per l’ammissione al gruppo e, in particolare, la valutazione dei risultati sportivi di Taglietti. I giudici hanno rilevato che il bando prevedeva l’attribuzione di un punteggio per la partecipazione ai campionati europei senza subordinare tale riconoscimento ad altri requisiti. Non solo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che debba essere approfondita anche la mancata attribuzione a Taglietti del punteggio previsto per la partecipazione a competizioni internazionali, con particolare riferimento all’Aphrodite Cup di Atene. Per questo ha disposto che nella fase di merito vengano acquisiti ulteriori elementi, anche attraverso la Federazione italiana ginnastica.
Una questione tutt’altro che marginale, visto che tra Taglietti e l’altra atleta interessata dalla graduatoria c’erano appena tre decimi. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la particolare situazione degli atleti di questa disciplina, considerando la ridotta finestra temporale nella quale possono mantenere elevati livelli agonistici e le opportunità offerte dall’ingresso nelle Fiamme Oro. Da qui la decisione cautelare: Taglietti viene ammessa al corso con riserva e in soprannumero, mentre la questione relativa alla corretta attribuzione dei punteggi dovrà essere definita nel giudizio di merito.
Gli avvocati
Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, che insieme a Raimonda Riolo ha assistito l’atleta nel procedimento, parlano di una decisione che «conferma la necessità di una corretta e completa valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal bando». Per la ginnasta, intanto, il provvedimento del Consiglio di Stato significa poter accedere al corso senza dover attendere la conclusione del giudizio di merito.