Di Battista: «A Cuba mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare»

«Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà». A Cuba «mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato». Alessandro Di Battista torna in tv, a Di Martedì su La7, e fa questo annuncio sulle proprie condizioni di salute.
«Devo curarmi»
«Hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l’edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono “perché proprio a me”».
«Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dicono “ce la farò”, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo – conclude l’ex esponente dei 5 Stelle –. Quelli che non devono mollare sono i dottori».